Cristiano Ronaldo insegue Borel

TORINO- La doppietta inflitta alla Lazio ha un doppio valore per Cristiano Ronaldo: oltre a consentirgli di raggiungere Ciro Immobile nella classifica dei capocannonieri di questa stagione, ora potrebbe superare un altro record: quello di Felice Borel, il giocatore capace di segnare più reti con la maglia della Juventus in una sola stagione calcistica, nella stagione 1933-1934. Per riuscire a superarlo serviranno solamente due reti in quattro partite, obiettivo decisamente alla portata di uno come Cristiano Ronaldo.

