Cristiano Ronaldo: “Il nostro meglio è garantito”

TORINO – Settimana particolare per la Serie A, ma anche per Cristiano Ronaldo. La Juventus è pronta a tornare in campo contro l’Inter nel derby d’Italia di domenica, mentre il portoghese è rientrato a Torino dopo essere stato alle prese con un’emergenza familiare. La madre Dolores sembra essere in via di ripresa dopo il malore accusato qualche giorno fa. Ronaldo si è mostrato carico su Instagram, dove ha suonato la carica in vista del prossimo impegno fondamentale per il campionato.