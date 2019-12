Cr7? No, Cr…Ezio: Greggio imita il salto di Ronaldo: “Sono il suo allievo”

TORINO- Nonostante siano passate quasi due settimane, il gol di Cristiano Ronaldo alla Sampdoria continua a far discutere i tifosi bianconeri per l’altezza e l’eleganza del colpo di testa. Addirittura, sui social, c’è chi simpaticamente ha provato a replicare il gesto tecnico di Cr7. È il caso di Ezio Greggio, noto conduttore e tifoso della Juventus, che nel suo ultimo post su Twitter ha spiegato la giusta ricetta per realizzare un gol come quello: “CR EZIO (allievo di CR 7): 1) salto di mt. 3.20 2) occhiali sfilati in volo per una miglior visione del pallone e ripresi in atterraggio 3) permanenza in volo 23 secondi. Juventus : dite a Sarri che sono pronto a entrare sui calci d’angolo”: