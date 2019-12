CR7 cuore d’oro: dedica speciale sulla tesi di un laureando: “ Bellissimo lavoro”

TORINO – Anche in questo clima natalizio e con la sosta per le vacanze, non si finisce mai di parlare di calcio, almeno nella nostra nazione e uno che fa sempre parlare di se invece, è il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato protagonista di un bellissimo gesto, firmando la tesi di laurea di un laureando che qualche mese fa, aveva conseguito la stessa, trattando come tema principale proprio l’alieno di Funchal. Il tutto è stato documentato dal post dello stesso interessato, Matteo Poggesi, sul proprio account Instagram, che ha poi pubblicato una lettera di affetto nei confronti di CR7, con le immagini della dedica sul libro della tesi. Inoltre, come sottolineato dal laureando, di questa ricerca esistono soltanto due tipi di copie, possedute una da lui e l’altra appunta da Cristiano. Dedica, quella del portoghese che recita così: “ Caro Matteo è un bellissimo lavoro. Grazie per tutto, con affetto, Cristiano Ronaldo”.