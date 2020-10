CR7, 15 giorni senza giocare: era accaduto solo una volta negli ultimi 6 anni

TORINO – Quasi tutto il mondo del calcio è in forte fermento in vista del big match di Champions di questa sera tra Juventus e Barcellona. Il grande assente della serata è senza ombra di dubbio Cristiano Ronaldo che, sarà costretto a guardare i suoi compagni nell’eterna sfida contro Messi, dal suo salotto di casa, dove sta trascorrendo la quarantena causa Covid. Con la data odierna, per CR7 sono 15 giorni che non mette piede su un campo di calcio e questo era accaduto solo una volta negli ultimi 6 anni. L’unico precedente registrato infatti, risale a quello che è stato il suo periodo più lungo di inattività che va dal 11 luglio 2016 al 8 settembre 2016, per un totale di 59 giorni.