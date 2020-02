Coutinho non resterà al Bayern: la Juve ci pensa

TORINO- Dopo gli acquisti di Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt nelle ultime due sessioni di mercato estive, la Juve non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta a piazzare un nuovo colpo da 90 per rinforzare la sua rosa. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, a vestire il bianconero potrebbe essere Philippe Coutinho, che nonostante la grande stagione difficilmente sarà riscattato dal Bayern Monaco, che considera eccessivi i 120 milioni di euro richiesti dal Barcellona per il riscatto. Sul brasiliano, oltre ai campioni d’Italia, ci sarebbero però anche Psg, Arsenal e Liverpool.