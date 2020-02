Corriere dello Sport, la prima pagina: “Punta la Juve”

TORINO- Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport è l’Inter a fare da protagonista. I nerazzurri sfideranno il Napoli nell’andata delle semifinali di coppa Italia di stasera, puntando ad una finale con la Juve. Bianconeri che, per volere di Agnelli, l’anno prossimo potrebbero puntare su Guardiola. Intervista shock all’ex terzino giallorosso Sebino Nela, che racconta come ha vissuto la sua malattia. Infine, spazio per la Ferrari, che nella giornata di ieri ha presentato la vettura che debutterà il 15 marzo in Australia:

