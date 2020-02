Corriere dello Sport, la prima pagina: “Garcia: Col var niente violino”

TORINO- Sul Corriere dello Sport di oggi la prima pagina è tutta per Rudi Garcia, tecnico del Lione che ha parlato dei suoi precedenti con la Juve, incluso quello del famoso “violino” nel 2014. Spazio in alto, ovviamente, dedicato all’impresa dell’Atalanta, che con il 4-1 rifilato al Valencia è ad un passo dalla storica qualificazione ai quarti di Champions League. Ci sono anche le dichiarazioni di Conte e Fonseca in conferenza, in vista delle gare contro Ludogorets e Gent che vedranno le due italiane impegnate in Europa League:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<