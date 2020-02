Corriere dello Sport, la prima pagina: “È grigia”

TORINO- Prima pagina odierna del Corriere dello Sport interamente dedicata alla Juventus, sconfitta a Lione per 1-0 nell’andata degli ottavi di Champions. “È grigia” titola il quotidiano romano, che parla di una squadra altamente deludente. Spazio poi all’altra gara tra Real e City, che ha visto gli uomini di Guardiola espugnare il Bernabeu per 2-1. Infine, lente puntata sull’Europa League, con Roma ed Inter in campo stasera nel ritorno dei sedicesimi:

