TORINO – Come Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari è stata rinviata ufficialmente Torino-Parma. Sale a quattro dunque il numero delle partite rinviate in questa giornata per allarme coronavirus. Nella domenica della 25esima giornata si giocheranno agli orari previsti solo Genoa-Lazio alle 12.30 e Roma-Lecce alle 18.

