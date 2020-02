Coronavirus, niente controlli per i bianconeri arrivati a Lione via terra

TORINO – Stasera andrà in scena Lione-Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Negli ultimi giorni, a causa della psicosi Coronavirus, ha fatto discutere lo spostamento dei tifosi bianconeri nella città francese. Ma gli juventini arrivati a Lione non sarebbero stati sottoposti a particolari controlli di profilassi e al momento sarebbero liberi di girare per la città prima di dirigersi allo stadio per l’inizio del match.

