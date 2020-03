Coronavirus, la Juventus comunicherà soltanto le positività

TORINO – La Juventus, come tutta l’Italia, è alle prese con l’emergenza Coronavirus. Dopo aver comunicato la positività al virus di Daniele Rugani, la società sottoporrà tutti i calciatori e i membri dello staff ai tamponi. Ma, riporta Sportmediaset, la Juventus comunicherà soltanto in caso di positività al Coronavirus. Non verrà dunque rivelato chi e quando si sottoporrà ai test, al fine di preservare la privacy dei singoli individui.

