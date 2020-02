Coronavirus: Juve-Inter si gioca a porte chiuse?

TORINO- Il Coronavirus ha iniziato ad espandersi anche in Italia, con i primi casi verificati nel nord in Italia. Una situazione che ha fatto decidere alla Lega di rinviare alcune partite previste per oggi, ad esclusione di Genoa-Lazio e Roma-Lecce. Difficilmente, però, questa soluzione potrà essere ripresa anche per le prossime giornate e così si sta facendo largo l’idea di giocare alcune partite a porte chiuse. A rischio c’è anche l’attesissimo big match del primo marzo tra Juventus e Inter, che potrebbe non godere della solita cornice di pubblico delle grandi occasioni.

