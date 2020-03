TORINO- L’emergenza Coronavirus sta colpendo l’Italia in questo momento, cambiando radicalmente la vita dei cittadini. Anche il mondo del calcio, naturalmente, è stato coinvolto in pieno. Numerosi i messaggi di solidarietà da parte dei personaggi famosi, tra cui anche l’ex centrocampista della Juventus Edgar Davids, in bianconero dal 1997 al gennaio del 2004. L’ex mediano olandese, con un post su Instagram, ha commentato con un semplice ma significativo: “FORZA ITALIA!!”: