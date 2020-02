Coronavirus, colpito un giocatore della Pianese: la Juve U23 prende precauzioni

TORINO – È stato registrato il primo caso di Coronavirus nel mondo del calcio. Colpito un giocatore della Pianese, che versa in buone condizioni. La Juventus Under 23, che domenica ha giocato e vinto proprio contro la Pianese, sta monitorando le condizioni dei propri calciatori. La società bianconera sta prendendo le dovute precauzioni, anche per quanto riguarda la prima squadra. Diversi calciatori dell’U23 si allenano spesso con la prima squadra, ma per il momento le due compagini verranno tenute separate per prevenire eventuali contagi.

