Coronavirus, Bonucci e Gama testimonial della campagna del Governo

TORINO- Per cercare di arginare al massimo l'emergenza Coronavirus, che in queste settimane sta colpendo l'Italia, il Governo ha deciso di avviare un campagna istituzionale per invitare a limitare le uscite. L'hashtag lanciato è infatti #iorestoacasa, per incitare il popolo italiano ad adottare le giuste contromisure. Tra i tanti testimonial di questa campagna, denominata "Distanti ma uniti" ci sono anche Leonardo Bonucci e il capitano della Juventus women e dell'Italia women Sara Gama.

