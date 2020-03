Coronavirus, Allianz Stadium e porte girevoli

TORINO – Le porte girevoli – definite così sul quotidiano La Stampa – sembravano sul punto di doversi aprire stasera, salvo poi richiudersi bruscamente in seguito al rinvio del match di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Il giornale torinese oggi parla della decisione di ieri, presa ancora una volta in tarda serata quando tutti i rituali della vigilia si erano già esauriti. I due allenatori avevano finito le loro conferenze stampa, parlando di campo e di formazioni, lasciando un primo assaggio di calcio giocato dopo il digiuno forzato dell’ultima settimana. Ma nonostante questo la gara è saltata, i tifosi dovranno attendere ancora per vedere una vera partita, anche se nessuno potrà avere il piacere di guardarla dal vivo.

