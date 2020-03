Coppa Italia, nuova chance per Higuain?

TORINO – Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono apparsi tra i più in forma nelle ultime uscite, ma ci sono tante gare da giocare – anche se al momento è difficile capire quando – e delle rotazioni da gestire. Maurizio Sarri sta preparando il match di mercoledì contro il Milan, valido per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, e sta pensando a un turnover parziale. A riferirlo è Tuttosport, che parla di un Higuain in campo dal primo minuto contro i rossoneri. Resta da capire se il ‘Pipa’ toglierà il posto a Dybala o a CR7.

