Coppa Italia, la Juve tornerà in campo il 22 gennaio in caso di passaggio del turno

TORINO- Esordio stagionale in coppa Italia per la Juventus di Maurizio Sarri, che stasera allo Stadium riceverà la visita dell’Udinese. Campioni d’Italia sulla carta favoriti, ma i ragazzi di mister Luca Gotti vorranno continuare nella loro striscia positiva dopo la tre vittorie consecutive in campionato. In caso di passaggio del turno, comunque, Ronaldo e compagni tornerebbero in scena nella competizione tra una settimana esatta, affrontando per i quarti di finale la vincente di Parma-Roma, in programma domani. Match che, come quello di stasera, verrà trasmesso in diretta su Rai Uno.