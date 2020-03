Coppa Italia, rinviata anche l’altra semifinale

TORINO – Il provvedimento del governo, che ha sospeso tutte le manifestazioni sportive per 30 giorni, ha portato, insieme alla decisione della Prefettura di Torino, al rinvio di Juventus-Milan. Il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, inizialmente in programma per la serata di oggi, si recupererà in data da destinarsi. A Napoli-Inter, in programma domani sera, tocca la stessa sorte. Il match del San Paolo è stato rinviato a data da destinarsi.

