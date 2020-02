Contusione per Rabiot, out contro i nerazzurri?

TORINO – Adrien Rabiot è reduce da una brutta prestazione contro il Lione, ma le brutte notizie per il francese non finiscono qui. Rabiot ha riportato una contusione al calcagno del piede sinistro, che oggi gli ha impedito di allenarsi insieme ai compagni. Le sue condizioni verranno valutate nella fase di avvicinamento al match di domenica, quando a Torino arriveranno i nerazzurri di Antonio Conte. Rabiot rischia dunque di non esserci, lasciando spazio a Matuidi o al recuperato Khedira.

