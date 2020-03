TORINO – La Juventus continua a guardare il mercato e le opportunità che questo offre, con un occhio di riguardo verso il centrocampo.

Quello in mezzo al campo sarà infatti il reparto da migliorare maggiormente, e in tal senso va visto l’interesse per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali: Cellino per il giocatore vuole almeno 60 milioni di euro, con i bianconeri e l’Inter pronti a darsi battaglia.

