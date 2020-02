Continassa – Differenziato per Pjanic, terapie per Higuain

TORINO – Oggi la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare il match di sabato contro la Spal. Gonzalo Higuain non ha partecipato all’allenamento a causa della lombalgia che lo ha colpito in questi giorni. Miralem Pjanic invece, ancora alle prese con un affaticamento all’adduttore, ha continuato il suo percorso di fisioterapia. Si è rivisto in campo Rabiot, che però ha svolto una seduta di allenamento differenziato. Assente Carlo Pinsoglio per una sindrome influenzale.

