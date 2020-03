Continassa, la rifinitura diventa un allenamento

TORINO – Stasera era in programma il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Milan, ma la gara è stata rinviata dalla Prefettura di Torino. I bianconeri, che ieri hanno visto Sarri parlare in conferenza stampa parlare finalmente di calcio giocato, dovranno aspettare ancora. Alla Continassa la squadra era pronta per una breve sessione di rifinitura, che a questo punto si trasformerà in un vero allenamento.

