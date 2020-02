Continassa, Higuain torna in gruppo

TORINO – La Juventus prepara il match di mercoledì contro il Lione. I bianconeri stamattina si sono allenato regolarmente alla Continassa, recuperando anche l’infortunato Higuain. Questo il comunicato della società, pubblicato sul sito ufficiale Juventus.com: “Antivigilia di Champions League: la Juve si è ritrovata nella mattinata di oggi al JTC, con focus sugli ottavi di finale di mercoledì contro il Lione. Nella sessione odierna, la squadra si è concentrata sulla preparazione della sfida di UCL, con consueta partitella per chi non è sceso in campo a Ferrara. Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo. La vigilia di OL-Juve prevede una seduta di allenamento pomeridiana al JTC alle 14.45, seguita dalla partenza per Lione e la conferenza stampa dei bianconeri alle 20.00presso il Groupama Stadium”.

