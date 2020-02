Conferenza Sarri, il tecnico parlerà domani alle 20

TORINO- Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League per le due compagini. Bianconeri che, nella giornata di domani, partiranno alla volta della Francia, dove verrà svolto il classico allenamento di rifinitura prima della partita. Come sempre, alla vigilia di un incontro, Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Appuntamento fissato a domani per le ore 20 nella sala conferenze del “Groupama Stadium”.

