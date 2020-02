Condò: “Juve squadra pigra, non può farsi trovare impreparata a questo punto della stagione”

TORINO- Il giornalista Paolo Condò, dagli studi Sky, ha commentato così la sconfitta della Juve in Champions: “La Champions rischia di rimanere un’illusione continuando su questa strada. Le grandi d’Europa vincono con quattro o più gol di scarto, vorrei vedere anche i bianconeri andare a tutta birra per tutta la partita. Anche l’Atalanta ha vinto più volte con una goleada, mentre la squadra di Sarri ha dalla sua solamente un 4-0 al Cagliari. La squadra è pigra e non può farsi trovare così a questo punto della stagione”.

