Condò: “Dal Pino ha preso una decisione sbagliata, Juve-Inter non può giocarsi a fine campionato”

TORINO- Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul rinvio di Juve-Inter: “Paolo Dal Pino ha preso una decisione sbagliata. Se dovessi tornare indietro farei giocare Inter-Sampdoria a porte chiuse per avere il precedente per far giocare a porte chiuse anche queste partite. Poi è ovvio che i club siano stati sentiti, ed è giusto che la Juve ritenga un suo diritto giocare davanti ai suoi tifosi, come l’Inter non può ridursi a giocare quel maggio allucinante. Poi, se fai saltare una giornata, quella giornata slitta perché è giusto mantenere la consecutio decisa ad agosto. Juve-Inter è giusto si giochi prima della fine del campionato, specialmente trattandosi di una sfida per lo scudetto”.

