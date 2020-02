Compleanno con la Juventus: così il signor Silvio ha festeggiato i suoi 100 anni

TORINO- Un’amore che va oltre l’età quello tra la Juventus e i suoi milioni di tifosi, è proprio il caso di dirlo. E c’è chi, come il signor Silvio Fassone, decide di passare il proprio compleanno allo Stadium, davanti una partita dei propri beniamini. La curiosità è che il signor Silvio, la domenica appena passata, ha compiuto ben 100 anni e il club bianconero, ovviamente, ha voluto festeggiare insieme a lui. Ecco quindi, in regalo, una speciale maglietta con il numero 100, per ringraziarlo di così tanto attaccamento alla maglia e ai colori. E Dybala e Cuadrado, affondando il Brescia con i loro gol, hanno reso ancor più speciale questa giornata:

