Commisso: “Valuteremo offerte per Chiesa, ma non ci ha chiesto di andare via”

TORINO- All’indomani del successo esterno in casa del Napoli, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro di Federico Chiesa, autore del gol del provvisorio 1-0. Queste le parole del numero uno viola ai microfoni de Il Sole 24 ore: “Se volesse andare via lo farebbe solo per un’offerta adeguata, ma non ci ha mai chiesto la cessione. Questo discorso vale per tutti gli altri calciatori in rosa. Non mettiamo mai nessuno sul mercato, ma se qualcuno ci chiede di andare via valutiamo le offerte. Altrimenti, come in questo caso, potremmo lavorare su un eventuale rinnovo”.