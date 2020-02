Commisso: “Non so se Chiesa rimarrà, ma non ci sono ancora state offerte”

TORINO- Rocco Commisso, ai microfoni di DAZN, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina seguito sul mercato, tra le altre squadre, dalla Juve: “Sinceramente non so quale sarà il suo futuro, non lo conosco. Non so se rimarrà ancora con noi, ma posso dire di aver mantenuto la promessa fatta trattenendolo la scorsa estate. In tutto questo, comunque, non è arrivata nessuna offerta ufficiale per lui. Nessuno mi ha contattato per dirmi che avrebbe voluto comprarlo”.

