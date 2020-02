Commisso: “Contro la Juve un incidente, ma in troppi hanno commentato”

TORINO- Dopo il ko della sua Fiorentina contro l’Atalanta, maturato nel secondo anticipo della giornata per 2-1, il presidente viola Rocco Commisso è stato intervistato dai microfoni di Sky. Tra gli altri argomenti affrontati dal patron gigliato, ancora una volta ci sono state le polemiche dopo la gara con la Juve: “C’è stato un incidente. Non so esprimermi al massimo in italiano, ma vorrei che chi si confronta con me lo facesse anche in inglese. Ci sono stati troppi commenti da parte di ex calciatori, specialmente da voi di Sky. Ricordate che Sky è di proprietà anche americana”.