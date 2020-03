Colomba: “Scudetto? Giochi ancora aperti. Juve in difficoltà, ma…”

TORINO- L’ex allenatore del Bologna Franco Colomba, intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, ha espresso la sua opinione riguardo la lotta allo scudetto: “Non vedo attualmente grandi differenze tra le contendenti, per la vittoria del campionato è ancora tutto in gioco. La Lazio è quella più in forma, al momento sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Poi c’è l’Inter che è squadra solida, mentre la Juve sembra in un momento di difficoltà. I bianconeri, però, sanno come tirarsi fuori da queste situazioni”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<