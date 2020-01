Collovati: “Contro la Fiorentina Sarri dovrebbe riproporre il tridente”

TORINO- Nella sua intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex difensore Fulvio Collovati ha parlato della situazione in casa Juve, soffermandosi in particolare sul tridente Ronaldo-Higuain-Dybala: “Possono giocare insieme sempre, quello dell’equilibrio è soltanto un luogo comune. Non è un problema loro se si è perso contro Lazio e Napoli, ma di tutta la squadra che in campo sembrava passeggiare. Secondo me Sarri dovrebbe insistere su questa scelta, anche perchè fin qui si è visto ancora troppo poco per avere un vero e proprio giudizio. Contro la Fiorentina io riproporrei Ronaldo, Dybala e Higuain, per lanciare un messaggio di fame e coraggio”.