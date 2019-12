Cobolli: “Juve costruita per vincere, ma inutili i drammi per la supercoppa. Allegri meglio di Sarri”

TORINO- Giovanni Cobolli Gigli, intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della situazione in casa Juventus dopo la sconfitta con la Lazio in supercoppa: “Agnelli ha investito tanto per raggiungere determinati traguardi, la squadra è costruita per vincere. Non farei però troppi drammi per la supercoppa. La Lazio ha giocato meglio, ma da qui a pensare che la Juve sia in crisi ce ne passa. Il vero problema è rappresentato dai gol subiti, 24 sono troppi. A Sarri preferivo Allegri, la sua Juve era più determinata e solida in fase difensiva. Ora però è stato intrapreso un percorso e bisogna continuarlo. In Champions serviranno maggior grinta e maggior conentrazione se si vuole arrivare fino in fondo. Paratici? Il mercato estvo è stato fatto senza tenere conto dei debiti verso alcuni giocatori che sono stati baluardi”.