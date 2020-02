Cobolli Gigli: “Sempre critico con Sarri, Pjanic sembra una mozzarella. Agnelli prenda in mano la situazione”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha analizzato la situazione in casa bianconera: “Sono sempre stato molto critico con Sarri e ora non vorrei sparare sulla croce rossa. Paratici? Ha detto che Dybala è uno dei giocatori più importanti della Juve, ma allora dovrebbe spiegare perchè stava cercando di venderlo. Nedved? Aveva confermato Allegri, poi ha deciso di non presentarsi alla conferenza di addio. Sono convinto che il problema dei bianconeri sia soprattutto psicologico. Pjanic sembra una mozzarella, è tornato ad essere un giocatore stanco e avrebbe bisogno di riposare. Stimoli? Considerando i soldi spesi, è un po’ triste pensare che certi giocatori abbiano la pancia piena di successi. Agnelli deve prendere la situazione in mano e farsi sentire”.