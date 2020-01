Cobolli Gigli: “Nedved e Paratici inadatti, un errore mandare via Marotta dalla Juve. Scudetto? Una corsa a tre”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Calcio Today, l’ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della situazione in casa bianconera: “Ho stima di Agnelli, ma credo abbia sbagliato a dare troppa fiducia a gente inadatta come Nedved e Paratici. Li vedo poco equilibrati, vorrei ricordare che in estate hanno cercato di vendere Dybala e Higuain. Un errore mandare via Marotta. Conte? Un grande tecnico, riesce a motivare a dovere i suoi giocatori e ad ottenere risultati in poco tempo, anche se non mi piacciono le sue continue lamentele. Scudetto? Una corsa a tre tra Juve, Inter e Lazio”.