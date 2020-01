Cobolli Gigli: “Il Napoli fa paura. Champions? Vincesse la Juve…”

TORINO- Cobolli Gigli, ex presidente bianconero, è stato intervistato quest’oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Argomento delle sue dichiarazioni, ovviamente, è stata la Juventus: “Champions? Se la vincesse la Juve festeggerei come fece Moratti per uno scudetto immeritato. Napoli? Una squadra che fa paura, ho visto la partita con la Lazio e ha messo in campo gli attributi. Il calcio è così, piace perchè la squadra di Gattuso era sfavorita, ma ha ribaltato i pronostici. Il ritorno di Sarri a Napoli sarà sicuramente molto particolare. Si vedrà la forza caratteriale dei campioni che, da un punto di vista tecnico, ci sono”.