Cobolli Gigli: “Grave errore puntare su Sarri. Rinvii? In Lega tanta confusione”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della situazione in casa bianconera e dei rinvii delle gare di Serie A: “La situazione sui rinvii si poteva gestire molto meglio. I presidenti del club hanno provato a fare i loro interessi e alla fine c’è voluto l’intervento del Governo a sistemare le cose, perchè all’interno della Lega ci sono stati soltanto tante polemiche. Zhang? Per fortuna c’è Marotta, perchè lui non mi sembra riesca a capire cosa significhi essere a capo di un grande club. Sarri? Lavoro insufficiente il suo. Un grave errore puntare su di lui e un grave errore per lui andare in una squadra a cui ha sputato con le parole in passato. Impossibile attivare il “Sarrismo” alla Juve con Ronaldo”.

