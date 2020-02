Coach Guarino si complimenta con la Juventus women u19

TORINO- Con un successo in finale sulla Roma per 3-2, la Juventus women under19 si è aggiudicata la seconda edizione consecutiva della Viareggio Women’s Cup. Anche coach Guarino, allenatrice della prima squadra femminile, si è voluta unire ai complimenti verso le baby bianconere con un tweet: “Congratulazioni alla nostra Under 19 per aver bissato il successo alla Viareggio Women’s Cup con una dedica speciale, estesa da tutti noi, per Vanessa Panzeri”:

