Serie A | La classifica senza errori arbitrali: la posizione della Juve

La Serie A, così come gli altri campionati europei, si ferma per quasi due mesi per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Purtroppo noi italiani assisteremo solo da spettatori alla rassegna iridata, non essendoci qualificati per la prestigiosa competizione. Si tornerà in campo in Italia il 4 gennaio 2023. La Juventus sarà chiamata ad altre 4 sfide nel girone d'andata di cui due big match contro Napoli e Atalanta. La lunga pausa verrà utilizzata dalle varie società per fare un bilancio di questo primo scorcio di stagione. Anche sul comportamento della classe arbitrale verranno compiute delle valutazioni.