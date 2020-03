Cirio: “Juve-Milan? Decideranno il Sindaco o il Prefetto”

TORINO- Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla gara di Coppa Italia tra Juve e Milan di mercoledì, della quale non si sa se si disputerà a porte chiuse o meno: “Non è una decisione di mia competenza. Il presidente del Consiglio, con un suo decreto, ha stabilito che tutti gli eventi sportivi possono svolgersi. Se il prefetto o il sindaco di Torino riterranno di porre limitazioni sarà poi una competenza loro”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa all’improvviso una bomba che sta facendo il giro del web e sta seminando il panico tra i tifosi bianconeri: il clamoroso annuncio sta terrorizzando tutti! >>>VAI ALLA NOTIZIA

