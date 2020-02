CIES, Kulusevski il millennial più presente in Europa

TORINO- Il CIES, osservatorio del calcio, ha svelato le prime cinque posizioni dei millennials più utilizzati fin qui in Europa. Al primo posto troviamo il neo-juventino Kulusevski, che ha giocato ben il 95% delle partite in cui è stato impegnato il suo Parma. Al secondo posto, con il 94%, c’è Sandro Tonali, altro profilo accostato alla Vecchia Signora per la prossima stagione. Completa il podio Max Aarons, che ha disputato il 92% degli incontri del suo Norwich. Al quarto e quinto posto, invece, troviamo Eduardo Camavinga del Rennes e Jadon Sancho del Borussia Dortmund, rispettivamente con l’89 e l’80%.