Christillin: “Troppe critiche da parte dei tifosi, Dybala ha fatto bene a zittirli”

TORINO- Membro del Consiglio UEFA e tifosa bianconera, Evelina Christillin ha commentato, attraverso le pagine di Tuttosport, il malumore dei tifosi verso la Juventus che si è scatenato nelle ultime settimane: “Domenica ero allo stadio e sono rimasta colpita dalla freddezza del pubblico. Con la pulizia della curva non c’è più tifo, si sentivano maggiormente i 2000 sostenitori del Brescia nonostante la loro squadra stesse perdendo. Dybala, poi, ha fatto bene a zittire i fischi. La Juve è ancora in corsa su tre obiettivi e sta dando tutto. Cosa si pretende dopo otto scudetti consecutivi e la presenza di Ronaldo in squadra?”.

