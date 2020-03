Christillin: “Juve-Inter? Polemiche lasciano il tempo che trovano”

TORINO- Evelina Christillin, membro esecutivo dell’UEFA e grande tifosa bianconera, ha parlato ai microfoni del Corriere di Torino del rinvio della gara con l’Inter: “Ho ricevuto molte telefonate da parte di amici in questi giorni. Tutti vogliono sapere come funzionerà l’accesso allo Stadium. Sono perplessa sulla volontà di cambiare tutto in maniera così improvvisa, ma non vale la pena di scatenare polemiche perchè lasciano il tempo che trovano. La prima cosa a cui pensare è la salute. Un vantaggio il rinvio? Da tifosa bianconera dico di si, perchè non avrei potuto seguire una partita così importante”.

