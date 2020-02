Chong, si inserisce anche il Barcellona

TORINO- È una vera e propria bagarre quella che si sta scatenando attorno al nome di Tahith Chong, talento del Manchester United con il contratto in scadenza a giugno. Come riportato dalla stampa spagnola, infatti, tra Juventus e Inter, si sarebbe inserito anche il Barcellona, pronto a mettere sul piatto un ingaggio importante per convincere l’olandese a vestirsi di blaugrana. In vantaggio, però, restano sempre i nerazzurri, che lavorano in simbiosi con il Verona per l’arrivo in Italia del classe 2000.

