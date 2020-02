Chong, nuovo derby d’Italia in vista

TORINO- La sfida tra Juventus e Inter che sta caratterizzando questa stagione è pronta a spostarsi anche sul mercato, dove i due club hanno diversi obiettivi in comune. Tra questi c’è Thaith Chong, esterno classe 2000 in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’olandese sarebbe maggiormente vicino ai nerazzurri, che nelle scorse settimane ne hanno incontrato l’entourage per iniziare a smuovere le acque. Il club bianconero, però, non ha intenzione di mollare e studia la controffensiva.