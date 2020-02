Chong, Inter sempre più vicina all’acquisto

TORINO- L’ennesimo scontro sul mercato tra Juventus e Inter vede al momento i nerazzurri favoriti. Al centro della disputa il cartellino di Tahith Chong, giovane esterno olandese in forza al Manchester United e in scadenza di contratto a giugno. Il giovane classe ’99, dopo aver rifiutato le offerte di rinnovo, sembra aver trovato un accordo con i nerazzurri, che per favorirne la crescita sarebbero pronti a girarlo in prestito al Sassuolo.

