Chong, bianconeri non più interessati all’olandese

TORINO- In questi giorni, il nome di Thaith Chong, giovane esterno classe 1999, è stato accostato a più riprese alla Juventus, oltre che ad Inter e Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il club bianconero non sarebbe più interessato all’acquisto dell’olandese, il cui contratto con il Manchester United scadrà la prossima estate. Nerazzurri che passano quindi in vantaggio, al lavoro per completare l’acquisto del ragazzo in collaborazione con lo Jiangsu.