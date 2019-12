Chiesa, le parole di papà Enrico: “È concentrato solamente sulla Fiorentina”

TORINO- Enrico Chiesa, papà e procuratore di Federico, ha parlato del futuro del figlio ai microfoni di Sky Sport24: “Sono arrivato a giocare in serie A a 24 anni, mentre lui mi ha anticipato di molto. Viene da un brutto infortunio alla caviglia e deve ancora recuperare al meglio, ma è normale in questo tipo di situazioni. Futuro? Lui ha scelto di anticipare i tempi di ritorno per dare una mano alla Fiorentina in un momento difficile. È concentrato soltanto sulla sua esperienza attuale. Adesso sta molto meglio, quando sei infortunato soffri per non poter giocare”.